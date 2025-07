Mario Adinolfi è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2025, che lo ha anche portato a perdere circa 22 chili. Dopo il ritorno a casa però il giornalista è stato ricoverato in ospedale per il troppo stress accumulato. Oggi, 8 luglio, ha voluto fare una dedica colma d’amore per la figlia Clara, che compie 15 anni.

Mario Adinolfi, il ricovero dopo l’Isola dei Famosi

Senza dubbio è stato uno dei protagonisti in Honduras, Mario Adinolfi si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico de l‘Isola dei Famosi e non solo e, inoltre, è riuscito anche a perdere circa 22 chili cosa che, come lui stesso ha raccontato, non gli era mai capitata. Una volta rientrato in casa il giornalista è stato però ricoverato in ospedale, a causa del troppo stress accumulato. Niente di grave, se non un grande spavento. Oggi però è un giorno speciale per Mario, in quanto la figlia Clara, avuta dal matrimonio con Silvia Pardolesi, compie 15 anni. Ecco la dolce dedica sui social di papà Mario.

Mario Adinolfi celebra il compleanno della figlia con un messaggio pieno di affetto

Clara Adinolfi oggi, 8 luglio 2025, compie 15 anni. La figlia del giornalista e di Silvia Pardolesi soffre di anoressia, in Honduras infatti Mario aveva proprio detto di essere molto sensibile sul tema, definendo l’anoressia come un “problema esplosivo tra le giovani ragazze.” Su Instagram, papà Mario ha voluto dedicare un post colmo di amore per Clara, per il suo compleanno, asserendo quanto lui sia orgoglioso di lei, della sua intelligenza, sensibilità, dei risultati a scuola e della sua lotta: “non vi ho detto che lei c’è sempre stata, ha accompagnato come presenza discreta ogni passaggio della mia vita complicata, abbracciandomi sempre con lo slancio da bambina, che un fotografo immortalò dieci anni fa dopo il mio comizio a Piazza San Giovanni. Oggi sono il papà di una adolescente, e sono io ad allargare le braccia, a dire come ho fatto sull’Isola per descriverne la tenacia: è mia figlia, non ho altro da aggiungere.” Mario Adinolfi parla anche della difficoltà oggi di avere dei figli, visti i tempi che corrono, ma guardando i 15 anni con Clara e i 30 in tutto da padre, il giornalista ammette che non avrebbe potuto vivere senza di loro.