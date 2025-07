Dopo il coming out, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritrova l’amore

Dopo aver conquistato il cuore del pubblico di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha deciso di fare un passo importante e coraggioso nella sua vita personale: il coming out. Una scelta che ha segnato un nuovo inizio, portandola a scoprire un amore autentico e sincero, lontano dai riflettori del programma. La sua storia è un messaggio di libertà e accettazione, dimostrando come seguire il proprio cuore possa aprire strade inaspettate e piene di felicità.

Uomini e Donne, ritrova l’amore dopo l’esperienza nel programma

Non tutti i partecipanti a Uomini e Donne riescono a trovare l’amore all’interno del programma. È il caso di Eugenia Rigotti, corteggiatrice nel 2021 durante il percorso di Massimiliano Mollicone. Al termine del trono, però, il tronista scelse Vanessa Spoto, con cui la storia si concluse poco dopo.

Dopo l’esperienza televisiva, Eugenia è tornata alla sua quotidianità, mantenendo però un forte legame con i fan attraverso i social network, dove condivide spesso momenti della sua vita privata. Proprio su Instagram ha rivelato di aver ritrovato l’amore, presentando ufficialmente la persona che le ha conquistato il cuore.

Coming out e nuovo amore: la storia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo aver fatto coming out, Eugenia ha ufficializzato la sua relazione su Instagram, condividendo un video carico di emozione e romanticismo. La sua compagna si chiama Eleonora Bellagamba, è un’imprenditrice nel settore immobiliare e svolge attività professionali anche all’estero. Lontano dalla TV, Eugenia ha trovato un amore vero che le fa battere forte il cuore. Felice e serena, ha voluto condividere questa gioia con i follower che la seguono fin da Uomini e Donne.