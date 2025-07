Uomini e Donne, coppia del trono Over si lascia dopo pochi mesi: i dettagli

Dopo pochi mesi di frequentazione, la coppia del trono Over di Uomini e Donne, uscita insieme lo scorso maggio, si è lasciata.

La storia d’amore tra due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne si è conclusa dopo pochi mesi. Dopo aver suscitato interesse e speranze tra i fan del programma, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione, confermando che non è sempre facile trasformare la conoscenza televisiva in un rapporto duraturo fuori dallo studio.

Scopriamo insieme i dettagli di questa recente rottura.

Un rapporto altalenante e tensioni sui social

Gloria Nicoletti e Guido Ricci si sono lasciati dopo pochi mesi di frequentazione. Dopo aver concluso il loro percorso nel parterre di Uomini e Donne a maggio, la relazione è stata segnata fin dall’inizio da alti e bassi.

La coppia si è separata e poi riavvicinata più volte, con recenti tensioni emerse anche sui social network. Guido aveva organizzato una sorpresa romantica per il compleanno di Gloria, decorando una stanza d’albergo con petali di rosa e dedicandole una canzone significativa. Tuttavia, la reazione di Gloria è stata negativa, accusandolo di averle rovinato la festa con gesti poco sinceri. Di risposta, Guido aveva negato qualsiasi offesa e aveva preferito non aggiungere altro.

Uomini e Donne choc: la coppia annuncia l’addio dopo pochi mesi

La coppia, uscita insieme dal Trono Over di Uomini e Donne lo scorso maggio, ha ufficializzato la rottura tramite una storia Instagram della dama. Recentemente avevano vissuto una crisi, sfociata in un acceso scambio di messaggi sui social.

“A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita”.

Non sono ancora noti i motivi della separazione. Lui aveva proposto di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere, nonostante qualche dubbio di lei sulla sua gelosia.