Dopo le frecciatine social, Gloria e Guido provano a ricucire: ritorno di fiamma in vista per la coppia di Uomini e Donne?

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne mano nella mano, Gloria Nicoletti e Guido rimangono protagonisti del Trono Over non solo per la loro storia d’amore, ma anche per le recenti tensioni che li hanno visti protagonisti sui social. Tra frecciatine e silenzi, la coppia sembra aver vissuto un momento di allontanamento che ha sorpreso fan e spettatori.

Tuttavia, nelle ultime ore, qualcosa tra i due sembra essere cambiato. Cosa sta succedendo?

Uomini e Donne, la conoscenza lampo di Gloria e Guido

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne, diverse coppie si sono formate nel Trono Over, ma molte sono durate pochissimo, come quella tra Gloria Nicoletti e Guido. Il loro legame è sbocciato rapidamente, quando Guido ha scelto Gloria rinunciando a Sabrina Zago.

Lui ha subito ammesso di provare forti sentimenti per la dama romana, dichiarandosi innamorato. Lei, più cauta dopo alcune delusioni passate, ha preferito metterlo alla prova prima di proporre di uscire dallo studio insieme. Guido ha però creato scompiglio con una scena di gelosia poco convincente, per poi tornare sui suoi passi e accettare la decisione.

Nonostante ciò, la coppia non ha mai convinto del tutto il pubblico e, dopo poche settimane, è scoppiata. Tuttavia, nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato.

Uomini e Donne, colpo di scena dopo il trono over: la rivelazione su Guido e Gloria

Dopo una rottura turbolenta segnata da reciproche accuse sui social, Guido e Gloria Nicoletti hanno fatto marcia indietro, cercando di sistemare le cose tra loro. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno confermato il loro riavvicinamento dopo alcune voci circolate, comunicandolo direttamente tramite Instagram. Hanno condiviso diversi selfie insieme in auto.

Sembra quindi che tra loro sia tornato il sereno e, se questa storia dovesse davvero proseguire, potremmo rivederli a settembre in studio per raccontare la loro relazione in modo più approfondito nel dating show di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.