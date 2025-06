Uomini e Donne, occhi puntati su Gloria e Guido: ritorno di fiamma in vista?

Quando sembrava che tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, fosse davvero tutto finito, un dettaglio inaspettato ha riacceso le speranze dei fan. Sguardi complici, parole cariche di significato e una tensione palpabile: che tra i due stia davvero per sbocciare un ritorno di fiamma?

Gloria Nicoletti e Guido Ricci: un legame ancora tutto da decifrare

Pochi giorni prima della conclusione della stagione di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e Guido Ricci avevano scelto di proseguire la loro frequentazione al di fuori delle telecamere del programma. A fare chiarezza sul loro rapporto è stata proprio la dama, che ha voluto aggiornare i fan sulla situazione tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, è ritorno di fiamma tra Gloria e Guido? Il dettaglio non sfugge

A riaccendere i riflettori su un possibile riavvicinamento tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, protagonisti di Uomini e Donne, è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Secondo quanto riportato, dopo la fine burrascosa della loro frequentazione — segnata da una rottura netta e da frecciatine reciproche sui social — i due avrebbero ripreso i contatti e starebbero pianificando un incontro per chiarirsi faccia a faccia. L’obiettivo? Parlarsi con sincerità e capire se ci siano ancora le basi per ricostruire un rapporto e guardare avanti insieme.

Solo pochi giorni fa, la dama del programma aveva rotto il silenzio in un’intervista per LolloMagazine.it, raccontando come si era evoluta la sua conoscenza con il cavaliere.

“Non si capisce bene se lui vuole risolvere o no. Sta di fatto che io non l’ho più rivisto… è rimasta una situazione un po’ in standby”.

Gloria aveva espresso perplessità su alcuni atteggiamenti di Guido, che a suo dire apparivano ambigui, tanto da spingerla a interrompere la frequentazione.

Mi sono data un’opportunità. Sono uscita dal programma proprio perché gli ho creduto, anche se dire di essere innamorato dopo due giorni mi è sembrato strano. Le parole contano, ma sono i fatti che parlano e nei fatti ha fatto ben poco”.

Tuttavia, non aveva escluso un possibile ripensamento, dichiarando di nutrire ancora affetto nei suoi confronti.