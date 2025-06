Gianni Sperti è stato fidanzato, scoperta incredibile per i fan di Uomini e ...

Gianni Sperti è stato fidanzato, scoperta incredibile per i fan di Uomini e ...

Gianni Sperti volto del programma Mediaset Uomini e Donne dove svolge il ruolo di opinionista ha pubblicato di recente un post molto intimo dove attraverso l’uso di una metafora ha scelto di veicolare un messaggio d’amore vissuto di recente. Vediamo di capire che cosa sia effettivamente successo.

Gianni Sperti e l’amore, un treno che stato preso ma subito abbandonato

Gianni Sperti

ha pubblicato un post sui propri social dove sfruttando la metafora del treno ha lasciato intendere di essersi trovato immerso in una storia d’amore.

Una storia che come tutte all’inizio ha scatenato in lui quel turbinio di emozioni tipiche dell’innamoramento, come riporta Fanpage.it ogni secondo, minuto e ora delle sue giornate aveva quel pensiero fisso. Sembrava essere la direzione giusta.

Dopo poco però è subentrata in lui la paura, scatenando il dubbio che non fosse la scelta giusta. E’ quindi sceso dal “treno” per poi sentirne la mancanza e darsi una seconda possibilità. Purtroppo anche questa seconda possibilità è stata un viaggio cortissimo.

La mia missione: occuparmi dell’amore degli altri

Il lungo post social di Sperti dove racconta questa storia, che lo ha fatto riflettere sul suo tragitto amoroso, si è chiuso ricongiungendosi con il suo ruolo di opinionista all’interno del dating show di Maria De Filippi:

“Tutti i giorni mi ritrovo a parlare d’amore, a dare consigli. A dire quando è giusto restare, quando è tempo di andare. Forse è proprio questa la mia missione: occuparmi dell’amore degli altri.”

Una frase che pone la parola fine tra Sperti e la ricerca dell’amore, in attesa che arrivi la persona giusta per lui.