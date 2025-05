Uomini e Donne, pausa forzata per il programma di Maria De Filippi: la data d...

Cambio di programmazione su Canale 5: Uomini e Donne si ferma per due giorni. Ecco quando sarà di nuovo in onda.

Colpo di scena su Canale 5: Uomini e Donne si prende una pausa inaspettata. Il dating show lascia spazio a una programmazione alternativa, e il pubblico si chiede già quando potrà tornare a seguire le storie del Trono Classico e Over. Ecco quando tornerà in onda.

Uomini e Donne, la stagione sta per terminare

Il pomeriggio di Canale 5 sta per cambiare definitivamente, segnando la fine della stagione di Uomini e Donne.

Lunedì 2 giugno, giorno festivo, al posto del dating show andranno in onda L’Isola dei Famosi alle 14:46, un episodio extra di The Family alle 15:00 e il ritorno di Pomeriggio 5 alle 17:00.

Da martedì 3 giugno, il palinsesto pomeridiano sarà quasi tutto dedicato alle fiction: Beautiful alle 13:59, Tradimento alle 14:24, La forza di una donna alle 14:52, seguite dalla striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi alle 15:40 e un nuovo episodio di The Family dalle 15:58, fino a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alle 17:00.

Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda dopo la pausa estiva, pronto a riaccendere le emozioni e le storie d’amore che tengono incollati milioni di telespettatori. Nel frattempo, Canale 5 continua a puntare su fiction e programmi di intrattenimento per accompagnare il pubblico fino al ritorno del dating show.

Uomini e Donne, doppio stop: cambia tutto sulla messa in onda. Cosa succede

Uomini e Donne si ferma giovedì 29 e venerdì 30 maggio per una scelta strategica di palinsesto. Mediaset ha deciso di spostare il Trono Classico in prima serata con lo speciale “Uomini e Donne – La Scelta”, in onda venerdì sera. Protagonista dell’evento sarà Gianmarco Steri, diviso tra le corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Donato.

Nel frattempo, Canale 5 proporrà una programmazione alternativa con L’Isola dei Famosi, Beautiful, la soap turca Tradimento, la serie The Family e Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, mantenendo lo stesso schema anche venerdì.