A Uomini e Donne non mancano mai momenti di tensione, e l’ultimo confronto tra Gemma Galgani e Arcangelo non ha fatto eccezione. Tra frecciatine e atteggiamenti provocatori, la dama ha deciso di reagire al comportamento del cavaliere con un gesto inaspettato durante un ballo, scatenando il dibattito in studio e accendendo gli animi degli opinionisti.

Uomini e Donne, il nuovo attacco di Gemma ad Arcangelo

Anche nella puntata odierna non sono mancati gli scontri tra la protagonista indiscussa del Trono Over e il cavaliere. Il suo atteggiamento l’ha spesso ferita, spingendola a non lasciarsi sfuggire nessuna occasione per replicargli e muovergli critiche.

“Tu in tante settimane che ci siamo frequentati, sei talmente arido che neppure sei riuscito a regalarmi una sola caramella. Sei meno che niente“.

Uomini e Donne, il gesto di Gemma contro Arcangelo fa arrabbiare Tina Cipollari

Dopo un acceso confronto con Arcangelo, ricco di critiche e parole dure, Gemma Galgani passa dalle parole ai fatti durante un ballo in studio, a cui partecipano anche alcune coppie nate nel trono over, come Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, e Gabriele con Tiziana.

Mentre Arcangelo balla con Cinzia, la dama con cui ha scelto di proseguire dopo il passo indietro di Marina, Gemma si avvicina e gli versa dei sacchetti di patatine sulla testa. Al termine della scena, rientrata in studio, Maria De Filippi chiede spiegazioni a Gemma, che definisce il gesto un momento di scherzo e leggerezza.

“Gesto bruttissimo, pessimo… il cibo non si butta. Si offre ma non si butta”, ha rimproverato indignata Tina Cipollari, che ha trovato subito il sostegno di Gianni Sperti.

Entrambi hanno condannato il gesto di Gemma, sottolineando come un atteggiamento del genere sia fuori luogo, soprattutto in uno studio televisivo. A quel punto, per cercare di rimediare all’imbarazzo creato, la dama ha iniziato a raccogliere le patatine sparse.