Un ex protagonista del Grande Fratello pronto a diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne: il gossip impazza sul web.

È bastata una voce per scatenare il tam tam mediatico: pare che il prossimo tronista di Uomini e Donne potrebbe essere un ex concorrente amatissimo del GF. Un’indiscrezione che nelle ultime ore sta infiammando il web e accendendo la curiosità dei fan di entrambi i programmi. Se confermata, sarebbe un vero e proprio crossover televisivo destinato a far discutere.

Uomini e Donne, ex GF in lizza per il trono: chi è il concorrente misterioso?

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano tramite una delle sue ultime storie su Instagram, circolerebbe una nuova indiscrezione destinata a far discutere. Il nome che sarebbe stato accostato al trono di Uomini e Donne non passa inosservato: si tratta di Lorenzo Spolverato, già noto al pubblico per la sua turbolenta relazione con Shaila Gatta e attualmente single.

“Un ex del Grande Fratello è super richiesto per il prossimo trono di Uomini e donne. Accetterà di mettersi in gioco”.

Le voci, che al momento non trovano conferme ufficiali, suggeriscono che Maria De Filippi starebbe seriamente valutando Lorenzo per la prossima stagione del dating show. Un’ipotesi che, per molti, avrebbe senso: il modello è considerato un personaggio carismatico e divisivo, capace di attirare l’attenzione e polarizzare il pubblico.

Uomini e Donne, Lorenzo Spolverato c’è già stato: ecco quando

Lorenzo Spolverato non è un volto inedito per il pubblico televisivo di Uomini e Donne. Durante il suo percorso al GF, è riemerso un vecchio filmato che lo mostrava durante una sua precedente apparizione a Uomini e Donne. Era il 2018 quando, per la prima volta, il modello milanese mise piede nello studio del celebre dating show di Canale 5 con l’intento di corteggiare le troniste dell’epoca.

Spolverato partecipò al programma come pretendente di Mara Fasone — che alla fine decise di lasciare il trono senza effettuare alcuna scelta — e di Teresa Langella, oggi felicemente sposata con Andrea Dal Corso.