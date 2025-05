Shaila Gatta è stata una delle concorrenti più chiaccherate dello scorso Grande Fratello sia per la sua eliminazione anticipata ma anche e soprattutto per la relazione poi terminata con Lorenzo Spolverato. Ora l’ex velina è alla ricerca di un nuovo progetto professionale per rilanciarsi, in suo soccorso arriva una sorpresa inattesa.

Shaila Gatta, come ha vissuto il dopo GF

Shaila Gatta terminato il GF ha pensato a riprendersi dalla fine della relazione con Lorenzo Spolverato, si era fatta vedere sui social in condizioni disastrose salvo poi farsi ritrovare in un buono stato di forma.

In quella stories infatti aveva annunciato di passare del tempo in famiglia e che si sarebbe dedicata a sé stessa per ritrovarsi, avvicinandosi anche alle sue vecchie passioni, il ballo su tutti dato che è la disciplina che l’ha resa famosa.

Approdo in un programma iconico della Rai

Shaila Gatta, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, la cui notizia emersa tramite story Instagram ed è stata poi riportata da Caffeinamagazine.it sarebbe in procinto di partecipare ad uno show di Rai 1.

Lo show in questione è Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Essendo Gatta una ballerina professionista non parteciperà in qualità di concorrente ma ricoprirà un ruolo diverso.

Chissà che nel programma non vi sia l’intenzione di ribaltare l’organigramma dei giudici e di inserirla per giudicare con competenza le performance dei ballerini vip.

Nel frattempo è tornata a ballare ed ha anche lanciato una nuova linea di prodotti di bellezza. Un rilancio importante per riprendersi dalle recenti vicessitudini che ha vissuto.