La seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle ha regalato emozioni e sorprese, con Francesco Totti protagonista indiscusso della serata. Condotto da Milly Carlucci, il programma in seconda serata su Rai Uno continua a conquistare il pubblico grazie a momenti unici di spettacolo, danza e ospiti speciali pronti a sorprendere.

Sognando Ballando, la confessione di Francesco Totti sulla sua vita privata

Alberto Matano ha chiesto all’ex calciatore come stesse vivendo questo periodo della sua vita. Totti ha risposto con sincerità definendolo “stupendo”. Come era prevedibile, ha evitato qualsiasi riferimento a Noemi Bocchi, sua attuale compagna, e ha preferito non parlare neanche dell’ex moglie Ilary Blasi.

Sognando Ballando, Milly Carlucci sorprende Francesco Totti: la proposta a sorpresa

Durante la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, trasmessa venerdì 16 maggio in seconda serata su Rai Uno e condotta da Milly Carlucci, il vero protagonista è stato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, pur non esibendosi in danza, ha commentato le performance dei suoi ex compagni di squadra attraverso i video, come richiesto dalla presentatrice. Tuttavia, è stato sorpreso da una proposta inaspettata:

“Sono anni e anni che ti prego, ma mi hai sempre detto di no“.

L’ex capitano ha confermato di aver rifiutato per motivi personali, probabilmente legati anche alle tensioni legali con Ilary Blasi. Poco dopo è arrivata la domanda tanto attesa dal pubblico social, che, tra video di ex calciatori e le parole incoraggianti della conduttrice, aveva già intuito il tentativo di Milly Carlucci di convincerlo.

“Come te la cavi col ballo?“, e Totti, scherzando, risponde: “Apposta non sono mai venuto“.

Alberto Matano ha provato a sondare una possibile partecipazione di Totti a Ballando, chiedendogli cosa lo frenasse. L’ex calciatore ha spiegato di non saper ballare e di essere timido.

Infine, Paolo Belli è salito sul palco e ha chiesto a Totti un autografo su un foglio dove aveva scritto che avrebbe partecipato a Ballando. Il pubblico ha esortato Totti a firmare e lui ha accettato, ma poi ha chiarito che quella non era la sua vera firma. Belli gli ha quindi proposto di essere “ballerino per una notte”, ma Totti ha risposto che a quell’ora è già a letto. Restano dubbi sulla sua partecipazione, anche se lui stesso ha lasciato aperta la possibilità, ricordando che nella vita non si deve mai dire mai.