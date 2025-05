Nel corso della recente partecipazione a Che tempo che fa, Francesco Totti si è trovato al centro di polemiche scatenate da una frase giudicata sessista nei confronti della sua compagna, Noemi Bocchi.

Totti al centro delle polemiche: la frase su Noemi Bocchi

In quel contesto, Fazio avrebbe chiesto un’opinione a Totti sul livello di gioco della compagna a padel.

Questa la risposta di Totti che ha lasciato molti perplessi: “Essendo donna è bravina”, ha dichiarato sorridendo. Alla frase, seguita da un brusio immediato in studio, ha fatto seguito un tentativo di chiarimento da parte dell’ex calciatore: “Dai gioca, se la cava, ovvio non schiacci su una donna”. Queste parole però non sono bastate a contenere il malcontento, anzi hanno alimentato ulteriori reazioni indignate. In poco tempo sui social, e in particolare su X, tanti i messaggi di protesta. “Imbarazzante… Ilary davvero ti sei salvata”, si legge tra i vari commenti.

Il dibattito sui social

Alcuni degli utenti hanno poi ampliato il discorso, parlando di sessismo e cultura patriarcale. “Il patriarcato spiegato in modo semplice: ‘Essendo donna è bravina’. Quando diciamo che è parte della quotidianità”, scrive qualcuno. Qualcun altro, invece, ha tentato di sdrammatizzare la vicenda, interpretando le parole di Totti come una gaffe dettata dall’ingenuità piuttosto che da malizia. Di fatto, però, la puntata si è trasformata in una bufera mediatica per Francesco Totti, che mette ancora una volta in luce quanto anche il modo di esprimersi, anche il più apparentemente innocuo, abbia le sue conseguenze.