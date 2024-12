Nella puntata di Che Tempo Che Fa del 15 dicembre, Fabio Fazio è stato al centro di un siparietto con una signora del pubblico mentre intervistava Gianni Morandi, che festeggiava i suoi ottant’anni. La signora, dopo che Morandi aveva iniziato a cantare, avrebbe continuato a chiedergli di cantare ancora, piuttosto che proseguire con l’intervista.

Il siparietto di Morandi e Fazio a Che Tempo Che Fa

La fan avrebbe più volte urlato: “Canta ancora!”. Fazio, che inizialmente non aveva capito la richiesta, ha esordito: “No perché io sono anziano e allora non sento bene. Dopo gli chiediamo se canta qualcosa”, ma Gianni Morandi gli ha spiegato che la signora voleva più che cantasse ancora. All’ennesima richiesta della signora, Fazio avrebbe risposto con fermezza e bonarietà: “Signora non è che decide lei, ora con tutto l’affetto però decide lui”.

La risposta bonaria di Fazio

Così, mentre il conduttore e il cantante si stavano allontanando per raggiungere il tavolo, intenti a proseguire con la trasmissione, la signora continuava a parlare in sottofondo. Così, Fazio le si è rivolto nuovamente: “Signora ci sentiamo al telefono dopo”. Gianni Morandi consigliato poi alla sua fan di chiedere a Filippa Lagerbäck: “Chiedi a Filippa, è lei che decide”.