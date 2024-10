Amadeus è stato ospite da Fabio Fazio nella serata inaugurale di Che Tempo Che Fa, dove ha condiviso alcune riflessioni sui recenti ascolti e i commenti che ha ricevuto.

Commentando i dati di ascolto del programma “Chissà chi è?”, Amadeus ha dichiarato: “Non sono sorpreso da come stanno andando le cose. Sono in onda solo da due settimane e, considerando che ho un contratto di quattro anni davanti a me, ci saranno molte puntate da realizzare. Iniziare un nuovo programma in un nuovo canale è come intraprendere un viaggio; è necessario dare il giusto tempo affinché tutto si stabilizzi e il pubblico si abitui a noi. Quando ho registrato il tutorial per il Nove, ho ricevuto delle critiche, ma ho agito con uno scopo. Mentre faccio la spesa o porto fuori il cane, spesso le persone mi riconoscono e mi chiedono quando tornerò sul Nove; io rispondo che sono già tornato da due settimane. Molti, soprattutto gli anziani, non riescono a trovare il canale, quindi suggerisco di risintonizzare il digitale terrestre. Ci vuole tempo per far abituare la gente a questi cambiamenti.”

“Per quanto riguarda gli ascolti, non ho mai dubitato; l’avevo già anticipato in conferenza stampa sperando di partire dal 3%.”

Infine, ha sottolineato: “Nel nostro lavoro è fondamentale prestare attenzione agli ascolti, perciò è importante che una trasmissione abbia il tempo per trovare il proprio ritmo.” Amadeus ha anche parlato di alcuni attacchi recenti ai giornalisti, definendoli “violenti”.

Amadeus ha recentemente commentato le forti critiche ricevute, affermando: “Gli attacchi da parte di alcune testate sono intensi, ma è qualcosa a cui sono abituato. Tuttavia, non comprendono che alcune decisioni sono strettamente mie. Ho 63 anni e ho realizzato molte cose significative. A un certo punto della mia carriera, ho sentito il bisogno di provare nuovi percorsi. Sono una persona inquieta, e chi mi conosce ne è consapevole”.

