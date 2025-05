Il trionfo di Belve su Rai2

Ieri sera, la quarta puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani ha registrato un notevole successo, attirando 1.592.000 telespettatori e raggiungendo il 10,1% di share. Questo risultato segna un incremento significativo rispetto alle puntate precedenti, dove il programma non era mai riuscito a superare il 10% di share.

L’intervista al calciatore Mario Balotelli e all’attrice Lunetta Savino ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando l’efficacia della conduzione di Fagnani nel creare momenti di grande coinvolgimento.

Le Iene e il caso Garlasco

Su Italia 1, il programma Le Iene ha attirato 1.628.000 telespettatori, corrispondenti al 13,3% di share, nonostante una leggera flessione rispetto alla puntata precedente. Il focus sul supertestimone del caso Garlasco ha suscitato grande interesse, dimostrando come i temi di cronaca nera continuino a tenere alta l’attenzione del pubblico. La competizione tra i programmi di intrattenimento si fa sempre più serrata, con Le Iene che si conferma uno dei programmi più seguiti della serata.

Amici e il suo successo inarrestabile

La finale di Amici, andata in onda su Canale 5, ha registrato un impressionante 26,9% di share con 3.786.000 spettatori. Questo risultato non solo conferma la popolarità del talent show di Maria De Filippi, ma evidenzia anche l’affezione del pubblico verso i giovani talenti emergenti. La competizione tra i concorrenti ha tenuto incollati gli spettatori, dimostrando che il format continua a evolversi e a rimanere rilevante nel panorama televisivo italiano.

Il ritorno di Like A Star

Amadeus ha debuttato con il suo nuovo programma Like A Star, andato in onda su Nove e altri canali del gruppo Warner Bros Discovery. Questa strategia di trasmissione simultanea ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio, ma i dettagli sugli ascolti non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, l’idea di unire diversi canali per un evento unico potrebbe rivelarsi vincente nel lungo termine, attirando l’attenzione di un pubblico diversificato.