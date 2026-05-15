Cosa aspettarsi dal viaggio di Trump in Cina: business, chip e scambi commerciali

Il viaggio del presidente Donald Trump in Cina nella primavera del 2026 è stato presentato come un’occasione per allentare alcune tensioni economiche tra le due potenze. Con sé il presidente ha portato una delegazione di grandi nomi dell’industria, mentre i commentatori internazionali mantengono giudizi prudenziali sulle reali possibilità di un accordo duraturo.

In questo contesto, parole come apertura dei mercati e accordo commerciale sono tornate a circolare, ma il peso delle questioni strategiche resta enorme.

L’arrivo di amministratori delegati come Elon Musk e Tim Cook è stato accompagnato dalla sorpresa per la presenza, all’ultimo minuto, di Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia. Quel cambiamento nella lista dei partecipanti ha riportato al centro del dibattito il tema dei controlli alle esportazioni dei chip avanzati per l’intelligenza artificiale, un argomento sensibile sia per motivi di sicurezza sia per interessi industriali.

Aspettative realistiche e limiti politici

Molti osservatori ritengono che il risultato più probabile del vertice sia una stabilizzazione delle relazioni economiche piuttosto che una loro rigenerazione completa. Pur con annunci di possibili acquisti di prodotti statunitensi come aerei commerciali e risorse energetiche, gli storici attriti e la reciproca diffidenza tra Washington e Pechino rimangono centrali.

La strategia cinese è vista come orientata a consolidare la propria autonomia tecnologica: per questo, qualsiasi concessione avverrà probabilmente in modo selettivo e temporaneo, senza compromettere i piani a lungo termine di espansione domestica.

Quando le offerte sono simboliche

È probabile che Pechino proponga misure che appaiono vantaggiose per gli Stati Uniti ma che, nella sostanza, non alterino la traiettoria strategica cinese. Per esempio, la rimozione di alcune barriere su prodotti agricoli o la conferma di ordini per aerei possono essere interpretate come gesti a costo zero che servono a ridurre le tensioni immediate senza intaccare le politiche industriali cinesi. Tale approccio lascia spazio a accordi limitati, utili per l’immagine ma non risolutivi rispetto alle competizioni tecnologiche in corso.

Il ruolo dei capi azienda e il nodo dei semiconduttori

La partecipazione di grandi ceo al viaggio è stata letta come un tentativo di mettere sul tavolo opportunità commerciali concrete; tuttavia, la presenza di figure come Huang ha innescato speculazioni su possibili scambi relativi ai chip per AI. Negli ultimi mesi il tema dei semiconduttori è diventato un elemento chiave della relazione bilaterale: gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni, ma alcune eccezioni e negoziazioni hanno già iniziato a modificare la situazione, con prudenza da entrambe le parti.

Il caso Nvidia e l’H200

La decisione di consentire, in alcuni casi, l’esportazione del processore H200 di Nvidia ha rappresentato un punto di svolta. Pur essendo stata autorizzata la vendita soggetta a condizioni, le stesse aziende hanno incontrato ostacoli nel trasferimento effettivo dei prodotti a causa di approvazioni e di scelte cinesi. Questo episodio mostra come le concessioni siano spesso subordinate a meccanismi complessi e a interessi nazionali di sicurezza: il controllo tecnologico resta un elemento centrale nelle negoziazioni.

Impatto commerciale e misure reciproche

Lo stato degli scambi riflette una dinamica deteriorata nel corso degli anni: il volume degli scambi bilateralI è diminuito rispetto ai picchi precedenti, segnalando una relazione meno integrata. Tariffe più elevate dall’una e dall’altra parte e una diversificazione delle catene di approvvigionamento hanno ridotto la dipendenza reciproca. Questo contesto spiega perché qualsiasi intesa sia difficile da espandere oltre misure pratiche e mirate volte ad alleviare strozzature settoriali piuttosto che a ripristinare piena liberalizzazione commerciale.

In sintesi, il vertice di maggio 2026 si presenta come un test delle capacità di compromesso tra due potenze: da un lato la volontà americana di ottenere aperture per le proprie imprese, dall’altro la prudenza cinese nel non compromettere i propri piani industriali. Le mosse sul commercio agricolo, sugli ordini aeronautici e sui chip saranno osservate come indicatori della direzione futura, ma è probabile che i progressi siano graduali e circoscritti.