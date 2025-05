Maggio 2025 ha confermato la passione degli italiani per contenuti di alta qualità e grandi emozioni sul piccolo schermo. Come ogni mese, JustWatch, la più grande guida al mondo per i contenuti in streaming, ha pubblicato la sua classifica mensile dei film e delle serie TV più visti in Italia, offrendo uno spaccato interessante sulle preferenze degli spettatori nel Bel Paese.

Analizziamo insieme i titoli più popolari, le nuove entrate e i cambi di posizione che hanno segnato questo mese.

Top 10 Film più Visti in Streaming a Maggio 2025

Conclave – Il thriller politico ambientato nei sacri corridoi del Vaticano conquista la vetta della classifica. La trama ruota attorno all’elezione del nuovo Papa, tra complotti, tensioni e misteri che si intrecciano con l’attualità, in particolare con l’elezione recente di Papa Leone XIV. Un film intenso, drammatico e assolutamente attuale. Triangle of Sadness – Dopo la Palma d’Oro a Cannes, la satira pungente di Ruben Östlund continua a conquistare pubblico e critica. Tra influencer viziati, lusso estremo e disastri, il film diverte e fa riflettere. Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt per una missione ad alto tasso adrenalinico. Il pubblico italiano conferma l’amore per la saga con inseguimenti spettacolari e colpi di scena mozzafiato. A Complete Unknown – Il biopic su Bob Dylan esplora il passaggio controverso alla musica elettrica del 1965. Un omaggio sentito alla ribellione artistica e all’evoluzione culturale. The Substance – Thriller fantascientifico disturbante, affronta i temi dell’identità e del dualismo interiore attraverso una sostanza che crea copie perfette di sé stessi. Nonostante un calo in classifica, rimane tra i più discussi. Il Gladiatore II – Il sequel tanto atteso dell’epopea di Ridley Scott vede Lucio tornare in arena, simbolo di vendetta e rinascita in un’Impero Romano corrotto. Un grande ritorno tra azione e pathos storico. A Working Man – Nuova entrata nella top 10, è un action thriller ad alta tensione in cui un ex agente antiterrorismo deve salvare una ragazza scomparsa, riaprendo ferite del passato. Diamanti – Ferzan Özpetek immagina un mondo in cui il potere è nelle mani delle donne. Un film visionario e provocatorio, specchio dei cambiamenti nei ruoli di genere. The Assessment – Dramma distopico ambientato in un futuro in cui la genitorialità è sotto controllo statale. Un’esperienza claustrofobica e inquietante che tocca temi etici e morali. Un altro piccolo favore – Chiude la classifica una commedia-thriller ambientata a Capri, tra misteri, tradimenti e glamour mediterraneo.

Le 10 Serie TV più Popolari in Italia a Maggio 2025

The Last of Us – La seconda stagione mantiene la serie in vetta. Tra zombi, emozioni e rapporti umani intensi, il viaggio di Joel ed Ellie è ormai un cult globale. L’Eternauta – Debutto sorprendente per la serie ispirata al celebre fumetto argentino. Tra nevicate tossiche e sopravvivenza a Buenos Aires, la serie è un gioiello di fantascienza e dramma umano. The Handmaid’s Tale – Il Racconto dell’Ancella – Ritorna sul podio con nuovi episodi che continuano a esplorare l’oppressione e la resistenza nel regime distopico di Gilead. Tu (You) – La storia ossessiva e disturbante di Joe Goldberg mantiene alta la tensione. Il thriller psicologico continua a esplorare le derive dell’amore malato. L’Arte della Gioia – Novità assoluta tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza. Il viaggio di Modesta, tra emancipazione e anticonformismo nella Sicilia del XX secolo, conquista il cuore degli italiani. Star Wars: Andor – La saga continua a brillare grazie a una narrazione più adulta e politica. Cassian Andor è al centro di intrighi galattici e drammi personali. Black Mirror – Con nuovi episodi che dividono, ma non deludono, la serie continua a interrogarsi sul rapporto tra uomo e tecnologia. Love, Death & Robots – L’antologia animata mantiene la sua posizione grazie a racconti sci-fi, horror e satira che conquistano un pubblico alla ricerca di esperienze visive originali. The Studio – Un dramma dietro le quinte di Hollywood dove creatività e potere si scontrano. Matt Remick si trova al centro di un ambiente spietato. Scissione (Severance) – Ultima ma non meno inquietante, la serie riflette sulla separazione mentale tra lavoro e vita privata. Originale e disturbante, continua a far parlare di sé.

L’Importanza della Classifica JustWatch

Le classifiche di JustWatch non si basano solo sugli ascolti, ma su metriche di interazione reale degli utenti: click, aggiunte alla watchlist e visualizzazioni confermate. Con oltre 45 milioni di utenti attivi ogni mese in 140 Paesi, JustWatch rappresenta un punto di riferimento per chi cerca cosa guardare legalmente online su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e tante altre piattaforme.

Cosa Aspettarsi a Giugno 2025

Tra i contenuti in arrivo sulle piattaforme italiane, segnaliamo:

The Chosen – Stagione 5

The Bear – Stagione 4

Squid Game – Stagione 3, in uscita il 27 giugno

Un mese ricco di emozioni, quindi, con nuovi arrivi pronti a scalare le classifiche e vecchie glorie a confermarsi nei cuori del pubblico.