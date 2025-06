Qualche settimana fa Anna Tatangelo ha annunciato, con un post su Instagram, di aspettare il secondo figlio. Ora però arriva un’indiscrezione clamorosa, lanciata dall’esperta Deianira Marzano. Ecco di cosa si tratta.

Anna Tatangelo: l’annuncio della gravidanza

Nessuno se lo aspettava, ma invece la cantante Anna Tatangelo qualche settimana fa ha annunciato su Instagram di essere incinta del secondo figlio.

Ecco cosa ha scritto il 18 giugno scorso: “oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona.” Il padre del bambino è Giacomo Buttaroni, 29enne allenatore di calcio, conosciuto grazie al primogenito della cantante, Andrea, avuto con Gigi D’Alessio. Ora però arriva una clamorosa indiscrezione direttamente da Deianira Marzano.

Anna Tatangelo, notizia choc poche settimane dopo l’annuncio della gravidanza

Come detto Anna Tatangelo ha recentemente annunciato di aspettare il secondo figlio, dopo il primo nato dall’amore con Gigi D’Alessio. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha però lanciato l’indiscrezione bomba riguardante il padre del bimbo che Anna porta in grembo, ovvero Giacomo Buttaroni. A quanto pare, tra lui e la cantante, la relazione sarebbe giunta al capolinea. Secondo le indiscrezioni, la rottura deriverebbe dal modo in cui la Tatangelo ha annunciato la gravidanza, soprattutto quel “la mia scelta di libertà“, che avrebbe dato fastidio a Buttaroni. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito la rottura.