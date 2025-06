Dopo due anni da quando ha saputo che non avrebbe più condotto “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’Urso è tornata sull’argomento rompendo quindi il silenzio tenuto fino a ora. Ecco cosa ha detto su Piersilvio e Barbara Berlusconi.

Barbara D’Urso: “Veti in Rai sui di me? Sarebbe orribile”

In una intervista per il Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha parlato di questi due anni lontani dalla tv, non per sua scelta: “non sono scomparsa per mia scelta.

Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte.” Riguardo alle illazioni che parlano di veti in Rai, la conduttrice ha risposto così: “Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile.” La D’Urso ha poi quindi parlato di Piersilvio e Barbara Berlusconi, ecco cosa ha detto.

Cos’ha detto Barbara D’Urso sul rapporto con Pier Silvio e Marina Berlusconi?

Al Corriere della Sera Barbara D’Urso si è lasciata andare a una lunga intervista. Quando ha parlato dei veti, al quale lei non crede, soprattutto non crede che possa essere stata Marina Berlusconi a metterli: “non ci credo. Sarebbe assurdo. Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi, alla quale sarà sempre e comunque grata. Piersilvio l’ho conosciuto che era un bambino, perché ho cominciato a lavorare a Mediaset quando si chiamava Telemilano 58, nel 1977, e avevo 20 anni.” La D’Urso ha poi aggiunto che con Piersilvio Berlusconi non ha più avuto contatti.