Angelina Mango, step in avanti con un look totalmente inedito

Angelina Mango è tornata a farsi vedere pubblicamente dopo il periodo di pausa che si è presa dalla vita frenetica del suo ruolo di cantante di fama internazionale. Quel successo arrivato a 20 anni è stato uno scuotimento troppo importante, si è infatti accorta che fosse arrivato il momento di fare uno stop.

Angelina Mango divisa tra studio e famiglia

Angelina Mango nel periodo di pausa lontana dai riflettori mediatici ha ritrovato il tempo per godersi le cose semplici come la sua famiglia, concedendosi tempo per gli affetti più cari come la mamma ed il fratello Filippo.

In questa fase ha anche ripreso a studiare frequentando l’università e concludendo gli esami lasciati da parte per intraprendere la carriera artistica.

Secondo quello che traspare dai social Angelina passa il proprio tempo a studiare e a concedersi serate con gli amici mangiando una pizza in compagnia, comportandosi come una normale ragazza ventenne.

Un cambio look inatteso

Un dettaglio che ha immediatamente colpito i fan è stato quello legato ai capelli, Angelina nelle foto pubblicate sul social appare infatti con una frangetta che non le si era mai vista addosso.

Il taglio le dona, enfatizzando il viso e la fa assomiliare molto di più alle coetanee non blasonate. I fan hanno apprezzato il cambiamento sostenendola in questo nuovo capitolo della sua vita.

Il ritorno alla musica con concerti resta ancora lontano, al momento infatti preferisce organizzare concerti intimi per amici e familiari immergendosi appieno nella sua nuova e ritrovata serenità.