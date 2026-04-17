Un compleanno solidale: un 12enne raccoglie fondi per i guanti care della neonatologia

A dicembre Orlando ha chiesto ai compagni di non portare regali ma contributi per acquistare due guanti care che riproducono il contatto dei genitori e aiutano i neonati ricoverati

Quando un compleanno diventa occasione di aiuto concreto, la comunità reagisce con calore. A dicembre un ragazzo di 12 anni, Orlando, ha deciso di chiedere ai suoi invitati di non portare regali personali ma di contribuire a una raccolta fondi per la Neonatologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’obiettivo era semplice e preciso: procurare due guanti care, dispositivi pensati per offrire ai neonati un senso di contenimento e un collegamento sensoriale con i genitori.

La proposta è nata in famiglia, sostenuta dalla nonna che per anni ha lavorato proprio nel reparto empolese e che ha conosciuto da vicino le difficoltà delle famiglie con neonati in terapia intensiva. Con il supporto dei genitori e la partecipazione dei compagni di classe, la raccolta ha raggiunto il risultato in breve tempo, permettendo l’acquisto e la spedizione di due guanti dagli Stati Uniti.

Perché i guanti care fanno la differenza

I guanti care sono realizzati in tessuti morbidi e ipoallergenici e servono a ricreare alcune caratteristiche del corpo materno: calore, odore e contenimento. L’uso di questi dispositivi si ispira ai principi della kangaroo care, ovvero la pratica del contatto pelle a pelle, che favorisce il legame genitore-neonato e può migliorare i parametri di riposo e stabilità nei neonati prematuri o fragili.

Nei contesti di terapia intensiva, dove la presenza continua dei familiari non è sempre possibile, strumenti di questo tipo diventano risorse preziose.

Come funzionano nella pratica

Il meccanismo è semplice ma efficace: i genitori o gli operatori indossano il guanto per qualche tempo in modo che il tessuto assorba il calore e l’odore naturale. Successivamente il guanto viene posto vicino al bambino nel letto o nella culla, offrendo un riferimento sensoriale che può calmare il neonato e facilitare il riposo. Tale procedimento ha benefici documentati sul benessere emotivo e fisiologico, soprattutto quando il contatto diretto è limitato.

Un gesto che ha valore doppio

La consegna dei due guanti care è avvenuta nei giorni scorsi: Orlando, accompagnato dalla mamma, dalla sorellina e dalla nonna, è stato ricevuto dalla direttrice del presidio, la dottoressa Francesca Bellini, e dal professor Roberto Bernardini, direttore di Pediatria e Neonatologia. La cerimonia ha sintetizzato due aspetti fondamentali: l’utilità pratica del dono e il messaggio etico rivolto alla comunità, cioè che anche piccoli strumenti possono avere un impatto concreto nei percorsi di cura.

Il ruolo della comunità e della scuola

La scelta di coinvolgere gli amici alla festa ha trasformato una ricorrenza privata in un’iniziativa collettiva. I genitori hanno coordinato la raccolta e i compagni hanno risposto con generosità, dimostrando come la sensibilizzazione a livello locale possa produrre risultati rapidi e tangibili. La presenza della nonna, figura che conosceva le esigenze del reparto, è stata determinante per individuare la donazione più utile e per facilitare i contatti con il reparto di Neonatologia.

Impatto sul reparto e prospettive

Secondo il professor Bernardini, strumenti come i guanti care aiutano a mantenere un legame sensoriale e affettivo con i genitori, con effetti positivi sul benessere del neonato. La direttrice Bellini ha sottolineato che il gesto porta con sé un valore doppio: l’apporto materiale al reparto e il messaggio di solidarietà rivolto alle famiglie e ai giovani della città. In un contesto di cura ad alta intensità, questi dispositivi rappresentano un’aggiunta significativa alle pratiche di supporto emotivo e sensoriale.

La vicenda di Orlando è esempio di come iniziative semplici possano costruire ponti tra realtà diverse: la festa di compleanno, la scuola, la famiglia e l’ospedale. Oltre al beneficio immediato per i neonati che beneficeranno dei guanti, il gesto lascia una traccia educativa su come trasformare un desiderio personale in un contributo al bene comune.