Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zone del Pordenonese con una grandinata eccezionale, tanto che i chicchi erano grossi come delle albicocche.

Maltempo in Friuli: pioggia e raffiche di vento nel Pordenonese

Friuli Venezia Giulia sotto la morsa del maltempo, in particolare nelle zone del Pordenonese, interessate da piogge intense e raffiche di vento.

I primi segnali di un violento temporale a partire dalle ore 14.00 di oggi, lunedì 1 giugno 2026. Non solo pioggia, sul Pordenonese si è abbattuta anche una violenta grandinata.

Maltempo in Friuli, violenta grandinata a Pordenone: “Chicchi grandi come albicocche”

Come visto sul Pordenonese si è abbattuta poco fa una violenta ondata di maltempo, con piogge, venti forti, temporali e anche una violenta grandinata, tanto che i residente hanno parlato di “chicchi grandi come albicocche”.

Il maltempo e la grandine hanno interessato in particolare oltre a Pordenone, Porcia, Fiume Veneto, Prata e Azzano Decimo. Sono stati già allertati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle zone colpite dal maltempo, in quanto diversi rami e alberi sono caduti sulla carreggiata. A Pordenone le segnalazioni si sono concentrate in particolare tra via delle Villotte e via Mantegna.