Caso Garlasco, pm Milano indaga De Rensis per diffamazione su querela Cappa

(Adnkronos) - L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, l'inviato del programma 'Le Iene' Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto sono stati indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Nella querela presentata - tramit...

(Adnkronos) – L’avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, l’inviato del programma ‘Le Iene’ Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto sono stati indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Nella querela presentata – tramite i suoi legali – da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, si contestava l’istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.

Nella corposa denuncia inviata al pubblico ministero Antonio Pansa sono state allegate anche le trascrizioni di una registrazione tra l’inviato televisivo e una giornalista. Si tratta di una nuova denuncia che si aggiunge alle altre, contro hater e blogger, per provare a frenare le accuse e le illazioni che per mesi hanno visto vittima la famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007.

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