Elodie e Franceska Nuredini, come è nata la loro relazione e come si è chiusa quella della cantante con il pilota Andrea Iannone. La scoperta fatta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.

Elodie e Franceska, la relazione che ha monopolizzato la fine del 2025 quando la cantante ha deciso di farla finita con l’ex Andrea Iannone che nel frattempo si era già consolato con Rocio Munoz Morales. Ora emergono anche i dettagli del loro rapporto, scovati da una delle maggiori esperte di gossip della penisola.

Elodie e la fine del rapporto con Iannone

Si è parlato della relazione di Elodie con Franceska ma non si sapeva nulla di come fosse finita tra lei e il pilota di Superbike. Il tutto sarebbe partito da un’operazione economica effettuata da Elodie per lo stesso fidanzato dell’epoca.

Un acquisto da 600.000 euro, un capannone a Vasto ma che in realtà maschera un aiuto economico per il campione che versava in difficoltà economiche, l’operazione si rifà al 2024 ma in quel momento il rapporto era ancora nella fase di idillio.

Le cose iniziano a cambiare a partire dal Festival di Sanremo 2025 quando Elodie conosce Franceska Nuredini, la ballerina 23enne del suo corpo di ballo. Da quel momento viene paparazzata assieme a Iannone e alla stessa nuova conquista.

La furia di Iannone e la decisione finale di Elodie

Iannone avendo accettato per un breve periodo queste uscite a 3 arriva al momento della fatidica decisione, chiede ad Elodie di scegliere tra lui e la ballerina.

Il grande momento però ha vissuto una fase di calma, dove Elodie non frequentava entrambi, dopo, come annunciato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, è arrivata la decisione di scegliere Franceska.

Prima di renderla ufficiale sui social è arrivata però una furibonda litigata tra Iannone e la stessa Elodie in strada nel centro di Milano come riportato da Fanpage.it. Da quel momento le strade dei due si sono separate ed il talento del manubrio si è fiondato su Rocio Munoz Morales per non perdere la fama di Playboy costruita in anni di fama.