Al centro del gossip dell’ultimo periodo vi è stato indubbiamente il tour di Elodie che ha visto la cantante italiana calcare i palchi dei principali stadi italiani, portando in scena il proprio stile unico corredato da maggiore libertà e fluidità con come principale ingrediente la sensualità.

Elodie, i rumors che la legano a Franceska Nuredini

Di Elodie si è parlato tantissimo in questo ultimo periodo per la fine della relazione con Andrea Iannone, i due hanno deciso di separarsi abbracciando strade e relazioni diverse.

Proprio su questo aspetto sono circolate con insistenza foto e voci che rivelano come Elodie si sia sempre più avvicinata a Franceska Nuredini, sua ballerina durante l’ultimo tour.

La ragazza 23enne è una delle principali protagoniste dei balli delle canzoni, in particolare in Euphoria, dove la sensualità è assoluta protagonista con anche baci saffici tra Elodie e le ballerine.

Elodie e Franceska sono apparse insieme in diversi post su Instagram ma non hanno annunciato nulla, se non la loro stretta collaborazione professionale. Vederle insieme e sapere della fine della relazione della cantante con Iannone ha dato via a pettegolezzi che però non hanno trovato fondamento.

La carriera di Franceska Nuredini

Franceska Nuredini si è diplomata al liceo coreutico ed è ballerina professionista da 7 anni. Prima di approdare nel corpo di ballo di Elodie si è fatta conoscere al grande pubblico per il programma “Il Cantante Mascherato” dove era tra le ballerine protagoniste.

Anche nel mondo della musica ha esperienza, come riportato da Gay.it ha collaborato con J-AX nel video “Una voglia assurda” ed è stata parte del gruppo di ballerini-coreografi del tour di Sfera Ebbasta.