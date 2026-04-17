E’ arrivata la conferma del fidanzamento tra Miley Cyrus e Maxx Morando! A quando il matrimonio? Ecco tutti i dettagli.

Miley Cyrus, matrimonio in arrivo? La conferma del fidanzamento con Maxx Morando

Miley Cyrus e Maxx Morando si sono incontrati nel 2021 durante un appuntamento al buio, e da allora non si sono più lasciati. Belli e innamorati, sono pronti a fare il grande passo, il matrimonio! Alla première di “Avatar” la stessa cantante e attrice ha confermato il fidanzamento con Morando.

Secondo alcune fonti, la proposta di matrimonio da parte di lui è arrivata nel corso di una viaggio in Giappone, quando Maxx si è inginocchiato sorprendendola e donandole un anello della gioielleria Jacquie Aiche, prezioso che la star di “Hanna Montana” ha mostrato pubblicamente proprio durante la première di “Avatar.“

Miley Cyrus, chi è il fidanzato Maxx Morando?

Miley Cyrus e Maxx Morando presto diventeranno marito e moglie. I due, come detto, si sono conosciuti nel 2021 durante un appuntamento al buio e ora, dopo 4 anni di relazione, sono pronti a convolare a nozze. Ma, chi è Maxx Morando? E’ un musicista di Los Angeles, per l’esattezza un batterista. Inoltre è appassionato anche di produzione musicale, moda e design.