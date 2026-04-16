Un annuncio inaspettato quello di un’ex volto di “Uomini e Donne“, Irene Capuano che, presto, diventerà mamma per la seconda volta.

Uomini e Donne, Irene Capuano è incinta: l’annuncio sui social

Irene Capuano, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, è incinta del secondo figlio dal compagno Christian Galletta. La Capuano, infatti, è già madre di Nicholas, nato nel 2023.

A dare la lieta notizia la stessa Irene su Instagram: “Avevate ragione, ho una luce diversa. Sta arrivando un secondo uragano nella nostra vita. Baby 2 is coming.” La didascalia è stata accompagnata da una carrellata di foto che la ritraggono con il pancione. Al momento però non è stato rivelato il sesso del bambino, sarà un altro maschietto o una femminuccia?

Irene Capuano, dopo Uomini e Donne ha trovato l’amore

Come abbiamo visto, Irene Capuano è incita del secondo figlio. Irene la ricorderete come corteggiatrice a “Uomini e Donne” durante il trono di Luigi Mastroianni. Il tronista in realtà scelse proprio lei ma, la loro relazione al di fuori delle telecamere durò poco. Dopo questa esperienza, Irene ha incontrato Christian Galletta, suo attuale fidanzato.

I due, come detto, nel 2023 sono diventati genitori di Nicholas e ora sono in attesa del secondo figlio.