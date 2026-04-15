La famiglia Berlusconi torna al centro dell’attenzione mediatica. Il Settimanale Chi ha infatti lanciato un’indiscrezione sul figlio più piccolo di Silvio Berlusconi, Luigi. I dettagli.

Luigi Berlusconi, esplode il gossip sul figlio minore di Silvio

Il Settimanale Chi ha lanciato il gossip su Luigi Berlusconi, il quinto e ultimo figlio di Silvio, nato dal matrimonio dell’ex premier con Veronica Lario.

Il 37enne, impiegato a Fininvest, e sua moglie, Federica Fumagalli, stanno per diventare nuovamente genitori: in estate nascerà infatti il loro terzo figlio! Una notizia inaspettata ma che porterà sicuramente nuova gioia all’interno della famiglia Berlusconi! La coppia, ricordiamo, ha già due figlio, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.

“Un segreto custodito per mesi”: esplode il gossip su Luigi Berlusconi

Come visto Luigi Berlusconi e sua moglie Federica Fumagalli sono in attesa del terzo figlio. Ecco cosa si legge su Chi: “Un segreto che hanno custodito per mesi, confidandolo solamente agli amici più stretti. Ma oggi la dolce attesa è confermata”. Ad accompagnare le parole anche alcune foto della coppia scattate durante una passeggiata domenicale a Parco Sempione a Milano.

Luigi e Federica, da sempre molto riservati, si sono conosciuti alla Bocconi e si sono sposati nel 2020, dopo circa dieci anni di fidanzamento. Ora non resta che attendere di sapere se il terzo figlio sarà un maschietto o una femminuccia!