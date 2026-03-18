Pier Silvio Berlusconi tra polemiche e difesa dell’azienda: la posizione su Fabrizio Corona e il futuro dei programmi Mediaset.

Tra polemiche mediatiche e questioni giudiziarie, Pier Silvio Berlusconi interviene sul caso che coinvolge Fabrizio Corona, chiarendo la posizione di Mediaset e le ricadute sulle sue principali produzioni televisive.

Pier Silvio Berlusconi e il Grande Fratello: palinsesti e visione sul futuro

Secondo Berlusconi, il reality mantiene un ruolo centrale nella televisione contemporanea, anche se i risultati d’ascolto non sono più quelli di un tempo: “Un Grande Fratello ci sta, anche senza i numeri di una volta“.

Durante l’incontro sono stati toccati anche altri temi, tra cui politica ed editoria. Parallelamente, ha anticipato alcune novità sui palinsesti, tra cui collaborazioni con volti noti dello spettacolo e possibili nuovi progetti di intrattenimento e informazione. L’obiettivo resta quello di adattarsi a un panorama televisivo sempre più competitivo, mantenendo al tempo stesso una proposta solida e riconoscibile.

Sul referendum, Berlusconi ha espresso una posizione personale molto chiara: “Io voterò domenica o lunedì mattina e voterò convintissimamente sì […] per motivi di civiltà e modernità“.

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Fabrizio Corona: l’annuncio sul caso Signorini

Nel corso dell’incontro con la stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è tornato sul caso che coinvolge Alfonso Signorini e le accuse lanciate da Fabrizio Corona, sottolineando con fermezza la linea dell’azienda. Il presidente di Mediaset ha chiarito di non voler dedicare energie a polemiche ritenute sterili, ribadendo come, di fronte a “menzogne, insulti e odio gratuito“, la società abbia reagito con decisione: “l’azienda si è dovuta difendere“. La vicenda si è infatti spostata nelle sedi giudiziarie, dove il gruppo ha avanzato una richiesta di risarcimento molto elevata.

Berlusconi ha poi risposto anche, con toni distesi, alle battute di Fiorello, con cui ha detto di avere “un rapporto molto bello“, aggiungendo ironicamente che “dovrebbe venire a fare tv da noi“. Sul fronte Signorini, ha mantenuto una posizione prudente, spiegando: “Ritengo doveroso non dare risposte, perché c’è un procedimento in corso e ne aspettiamo l’esito“. Ha inoltre precisato di non avere contatti con lui da tempo, ben prima dell’emergere delle vicende giudiziarie, pur riconoscendo come positivo il gesto dell’autosospensione.

Per quanto riguarda le possibili ripercussioni interne, il numero uno di Mediaset ha escluso coinvolgimenti diretti dell’azienda, affermando: “Abbiamo fatto tutti i controlli che potevamo fare, zero assoluto che coinvolgano parti nostre“. In questo contesto si inserisce la decisione di riportare in onda il Grande Fratello, affidato alla conduzione di Ilary Blasi, scelta condivisa con Endemol.