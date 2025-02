Angelina Mango, trionfatrice del Festival 2024, non sarà presente sul palco di Sanremo 2025: ecco cosa ha dichiarato Carlo Conti in conferenza stampa.

A meno di colpi di scena, Angelina Mango non sarà sul palco di Sanremo 2025, nonostante sia la vincitrice del Festival 2024 e quindi avrebbe avuto diritto a una sua partecipazione all’Ariston. La cantante ha deciso di ritirarsi già lo scorso ottobre, motivando la sua assenza con una ‘rinofaringite’. A confermare il tutto è stato Carlo Conti, che, durante la prima conferenza stampa del Festival, ha parlato di un ‘momento di riflessione personale’ per la giovane artista.

Sanremo 2025, Angelina Mango sarà ospite? Le parole di Carlo Conti

“Ancora non l’ho chiamata perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni”, ha dichiarato Carlo Conti.

Anche Gerry Scotti è intervento sulla questione:

“Penso che chi vuole prendersi un momento di riflessione di certo poi non viene a Sanremo“.

Nonostante ciò, il direttore artistico non esclude la possibilità della sua partecipazione e chiarisce che non esiste alcuna regola scritta riguardo alla presenza del vincitore nella prima serata. Ha aggiunto che potrebbe trattarsi di una sorpresa nei prossimi giorni.

Solo pochi giorni fa, la cantante ha condiviso un post sui social per augurare buona fortuna agli artisti in gara a Sanremo. Nel frattempo, la giovane artista sta prendendo del tempo per ricaricarsi, con l’auspicio di un ritorno imminente per i fan.

Angelina Mango e l’annuncio del tour cancellato

Lo scorso ottobre, Angelina Mango aveva comunicato la cancellazione del suo tour italiano ed europeo a causa di problemi di salute, un annuncio che aveva sorpreso e disorientato i suoi fan.