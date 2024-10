Angelina Mango ha cancellato il suo tour, che avrebbe dovuto portarla a esibirsi in Italia e in Europa

Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango, in programma per questo autunno, sono per ora cancellati per motivi di salute. L’annuncio a sorpresa della cantante in una lunga lettera condivisa sui social.

Angelina Mango cancella il tour

Angelina Mango, ex allieva di Amici e vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso di ritirarsi momentaneamente e annullare il suo tour, lasciando senza parole i fan.

Su Instagram, l’artista ha pubblicato una foto di una pagina di diario di oggi, mercoledì 23 ottobre, nella quale rivela la sua decisione di fare un passo indietro per prendersi cura della sua salute fisica e mentale:

“Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo al primo posto la salute e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi”.

Circa una settimana fa, Angelina Mango aveva spostato alcune delle date del tour a causa di una rinofaringite acuta. Tuttavia, non è chiaro se i motivi dietro questa scelta siano riconducibili o meno a questo problema.

“Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so, riceverò in questi giorni”, ha concluso la cantante.

Il tour di Angelina Mango e il rimborso dei biglietti

Gli organizzatori del tour hanno reso noto che tutte le informazioni relative al rimborso dei biglietti sono disponibili sul sito di Live Nation – www.livenation.it.