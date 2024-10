Angelina Mango sta vivendo un periodo d’oro: dopo il secondo posto ad Amici, la vittoria allo scorso festival di Sanremo che l’aveva poi portata all’Eurovision Song Contest, la cantante è partita per un tour che ha toccato undici club italiani. La giovanissima figlia del mai dimenticato Pino Mango ha interrotto tuttavia momentaneamente la sua tournée a causa di una rinofaringite acuta.

Angelina Mango, stop a due date del tour a causa di una rinofaringite: il messaggio sui social

Per la vincitrice del Festival di Sanremo del 2024 prendere la decisione di doversi fermare non è stato per nulla facile. In una storia pubblicata sul suo profilo di Instagram la cantante ha spiegato: “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team”, aggiungendo inoltre: “Ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora e grazie a Napoli. Siete stati la più grande dimostrazione d’amore, vi amo tantissimo”.

Spostate le date del tour: ecco quando

Le due date oggetto di annullamento, verranno tuttavia rimandate. In particolare, la prima che si sarebbe dovuta svolgere alla Casa della Musica di Napoli il 15 ottobre è stata spostata al prossimo 18 novembre mentre la seconda, fissata all’Eremo Club di Molfetta (BA) è stata posticipata al 19 novembre. I biglietti acquistati per entrambe le date resteranno comunque validi.