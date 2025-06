Dopo tre giorni di celebrazioni super blindate tra yacht, hotel di lusso e location da sogno, le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono concluse a Venezia con un party memorabile.

Nozze tra Bezos e Sanchez, l’ultima notte di festeggiamenti: tra pigiama party e show di Usher

Si è conclusa con una notte di balli sfrenati, in un’atmosfera ispirata al ‘700 veneziano, la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Un omaggio alla tradizione del Carnevale veneziano e ai fasti della Serenissima.

L’abito Versace di Lauren Sanchez

Il tema dell’ultima notte di festeggiamenti era “Dolce notte”, tra luci soffuse, passerelle galleggianti e installazioni floreali che hanno accolto circa 200 invitati, tra star internazionali e grandi nomi della finanza.

La neo sposa Lauren Sánchez ha incantato tutti con il suo meraviglioso abito firmato Versace, creato su misura da Donatella. Il vestito, svelato in esclusiva da Vogue America, è un incanto di chiffon di seta, con corpetto tempestato a mano di cristalli Swarovski in oro rosa, bronzo e oro. Mentre il dress code della serata era lingerie e pigiami colorati per gli ospiti.

Dress code: pigiama party

Anche l’evento finale delle tre giorni di nozze è stato super blindato. Ieri sera, sabato 28 giugno, però, i look di molti dei vip saliti sui motoscafi in direzione Arsenale facevano pensare più ad un pigiama party, tra abiti informali e vestaglie di seta. Leo Di Caprio, ad esempio, indossava sotto la giacca un abito da camera di seta rosso. Vestito blu e intimo in vista per le modelle Jenner-Kardashian.

Il menu prelibato

Meno “blindato” il menu prelibato, tutto a base di specialità venete, dall’intramontabile baccalà al dolce tiramisù. D’altronde non poteva che concludersi nel migliore dei modi il matrimonio più seguito e atteso dell’anno.

Lo show di Usher e DJ Cassidy

Sul palco il re dell’R&B Usher ha infiammato la pista con un’esibizione esclusiva dei suoi successi mondiali. L’artista, reduce dal suo spettacolare halftime show al Super Bowl, ha acceso l’ultima notte veneziana.

A seguire è arrivato DJ Cassidy, volto noto dei party più esclusivi d’America che ha trasformato l’Arsenale in una vera e propria discoteca sotto le stelle.

L’ultimo spettacolo

Poco prima del party conclusivo, i coniugi Bezos hanno dato un ultimo spettacolo lungo le rive del Canal Grande. Sanchez in uno scintillante abito a sirena in lamé, Bezos invece in un elegante completo blu scuro, per l’addio romantico a Venezia.