Brutte notizie per Luca Zabbini, musicista del gruppo rock meneghino Pfm, ricoverato d’urgenza. Ma cosa gli è successo? La diagnosi è davvero drammatica.

Dramma per Luca Zabbini, musicista della Pfm, ricoverato d’urgenza: “Il mio corpo si è paralizzato”

Da una semplice nausea agli attacchi di vomito, alla febbre, alle gambe che si paralizzano.

E’ quanto successo a Luca Zabbini, musicista della Pfm, 41 anni, attualmente ricoverato in terapia semi intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna. Proprio il musicista ha raccontato quello che sta vivendo in questi giorni, sui social.

Luca Zabbini e il ricovero d’urgenza: “Ho perso il controllo delle gambe”

“Tornavo da un concerto il 20 giugno a Mondovì in provincia di Cuneo. Sul palco i primi sintomi di nausea, probabilmente la cena mi era rimasta sullo stomaco. Il giorno successivo tornavo a casa nel traffico autostradale con la solita nausea e giunto a destinazione sono cominciati gli attacchi di vomito. Il giorno dopo da un banalissimo vomito sono passato a febbre alta e difficoltà a camminare, fino a perdere totalmente il controllo delle mie gambe e l’impossibilità di urinare, così sono stato ospedalizzato”, con questo lungo post Zabbini ha raccontato il difficile momento che sta vivendo a causa della malattia, scoperta da poco.

La diagnosi e l’addio ai concerti

“Dopo 1.000 visite ed accertamenti, sono giunti alla conclusione: encefalomielite a livello del midollo spinale e cerebrale che ha paralizzato completamente il mio corpo dal ventre in giù. Dovrò dire addio ai concerti, non so per quanto tempo”, così il musicista della Pfm annuncia la drammatica diagnosi.

Ora Zabbini è ricoverato in terapia semi intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna. La malattia che l’ha colpito è una patologia infiammatoria che colpisce contemporaneamente l’encefalo e il midollo spinale. Può essere causata da infezioni virali o batteriche, o da una risposta autoimmune del corpo.

Il messaggio di ringraziamento

Sui social Luca Zabbini ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i medici che lo stanno assistendo: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari che mi stanno curando con grande attenzione. Voglio ringraziare la mia famiglia per il grande supporto morale che mi sta dando. Spero di rivedervi tutti molto presto”, dice Zabbini, fino a pochi giorni fa impegnato nel tour estivo della band meneghina.

Così scrive la Pfm sul proprio profilo Facebook: “Ciao Luca, ti siamo vicini e ti aspettiamo. Un abbraccio da tutti noi”. Il post ha ricevuto centinaia di commenti che augurano una pronta guarigione al musicista bolognese, sperando che tutto si risolva al più presto.