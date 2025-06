Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, intimità e relax in Toscana: il motivo de...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di celebrare il loro amore ritornando in un luogo che per loro ha un significato speciale. Questa fuga romantica non è solo un momento di relax, ma un ritorno alle radici di un legame profondo e indissolubile, immersi nella bellezza e nella tranquillità.

Fuga romantica in Toscana per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il look

Per l’occasione, Cecilia ha indossato un elegante abito di Mar De Margaritas, il brand della sorella Belen, con cui i rapporti si sarebbero raffreddati a causa di incomprensioni che hanno coinvolto anche Ignazio. Questo gesto potrebbe rappresentare un passo verso la riconciliazione, poco prima dell’arrivo della piccola.

Fuga romantica in Toscana per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cosa li ha spinti a partire

Per celebrare il loro primo anniversario di matrimonio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di tornare nel loro angolo di paradiso in Toscana, la tenuta dove, il 29 giugno 2024, si sono giurati amore eterno davanti a familiari e amici. In questa cornice magica, tra le dolci colline e i vigneti, la coppia ha vissuto una serata romantica a lume di candela, accompagnata dai loro inseparabili cagnolini.

La cena si è svolta nel famoso ristorante Biagio Pignata, dove per loro è stato riservato il tavolo con la vista più bella, creando un’atmosfera intima e raffinata. Dopo mesi di rumors su possibili tensioni, questa serenità arriva come una ventata d’aria fresca, proprio mentre Cecilia attende la nascita della loro prima figlia, Clara Isabel.