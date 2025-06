Francesco Moser, campionissimo del ciclismo e padre di Ignazio si è raccontato in un'intervista rilasciata ad un noto quotidiano italiano.

Francesco Moser leggenda del ciclismo ha voluto parlare della propria vita e di quella dei suoi figli, delle strade che hanno scelto e dello sviluppo delle loro vite nonostante la fama ottenuta da Ignazio che è finito sulle principali pagine dei maggiori rotocalchi italiani.

“I figli bisogna lasciarli liberi” il pensiero di Francesco Moser

Francesco Moser in un’intervista concessa al Corriere della Sera e successivamente riportata da Fanpage.it ha parlato della propria vita tracciandone un bilancio ed inoltre ha voluto puntualizzare rispetto al suo rapporto con i propri figli.

“Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, al maso sarebbe stato utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi” queste le parole di Francesco Moser da cui traspare un po’ di rammarico per la strada intrapresa da Ignazio come uomo di spettacolo.

Ignazio e Cecilia fuori dalla famiglia

Francesco Moser ha poi voluto parlare di come vivono le loro vite i figli, in particolare Ignazio che ora è sposato con Cecilia Rodriguez.

“Si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro”

Ora per Ignazio e Cecilia arriverà anche la prima figlia, si chiamerà Isabel. La coppia lo ha comunicato attraverso un post su Instagram.

Dopo aver dominato sui pedali per Francesco Moser è ora di iniziare il percorso da nonno e di godersi la nipotina, occasione per aver maggiormente vicino Ignazio e la consorte.