Oggi, domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Ecco i dettagli della cerimonia ad Artimino, in Toscana.

Finalmente l’attesa è finita per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: diventeranno sposi nella giornata di oggi, 30 giugno. Nella splendida località toscana di Artimino e con i festeggiamenti nella villa Medicea, La Ferdinanda, i due si prometteranno eterno amore davanti ad amici e familiari. Ecco tutti i dettagli.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez sposerà oggi, 30 giugno, il suo Ignazio Moser. Abbiamo seguito in questi mesi le varie tappe dei preparativi e anche gli addii al celibato e al nubilato degli sposi. Ora l’attesa è finita.

La coppia si sposa nella suggestiva cornice della villa La Ferdinanda. Ad anticipare le nozze c’è stata una festa intima con le famiglie, tenutasi ieri sera.

Come spiegato da loro stessi a Verissimo, hanno voluto prima condividere il momento con i familiari e oggi ci sarà la festa vera e propria con tutti gli invitati.

I dettagli della cerimonia di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La sposa vestirà Atelier Emé e tutti i fan non vedono l’ora di scoprire come sarà il suo abito. Poi per la festa che seguirà, di certo lo cambierà.

Ci saranno 200 invitati, fra cui chiaramente le sorelle e i fratelli degli sposi, come testimoni. I figli di Belen saranno i paggetti.

Già da ieri Cecilia condivide sui social dolci dediche a Ignazio e la gioia è incontenibile anche per mamma Veronica e papà Gustavo, che hanno documentato il viaggio verso la Toscana. La donna ha anche condiviso foto da bambina di Cecilia.

Dopo sette anni insieme, il matrimonio arriva a coronare l’amore fra i due, che si sono conosciuti durante il Gf Vip del 2017. Lei lasciò Francesco Monte proprio per Ignazio e ha sempre descritto questo amore come un qualcosa di incredibile e travolgente, mai diminuito con il tempo.