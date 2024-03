Francesco Monte commenta le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio

Da tempo, ormai, Francesco Monte si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, però, è ricomparso e ha commentato in modo glaciale le imminenti nozze tra l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La storia d’amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita anni fa, quando lei lo lasciò in diretta tv al GF per viversi la passione con l’appena conosciuto Ignazio Moser. Questa scelta l’ha premiata, visto che a breve si giureranno amore eterno. Nelle ultime ore, Francesco ha commentato le imminenti nozze.

Le parole di Francesco Monte sulle nozze dell’anno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il 30 giugno in una location da sogno nella campagna della Toscana, dopo ben 7 anni di fidanzamento. Francesco Monte, intervistato sulle nozze, ha commentato:

“Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l’hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri”.

Francesco Monte ignora le nozze di Cecilia e Ignazio

Francesco Monte ha commentato in modo glaciale le nozze di Cecilia e Ignazio. Ha sostenuto di non aver saputo la notizia del matrimonio, ma ad essere onesti sembra una scusa per non parlare dell’argomento e tagliare corto.