Michael Schumacher uscirà per la prima volta di casa per partecipare al matrimonio della figlia a fine estate

Michael Schumacher finalmente uscirà di casa! A fine estate si celebrerà infatti il matrimonio della figlia Gina Maria a cui parteciperà anche l’ex pilota.

La prima volta fuori casa

La cerimonia si terrà nella blindatissima Villa di Maiorca, acquistata sei anni fa dal presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Schumacher ha tutte le intenzioni di partecipare al matrimonio, una cerimonia intima con pochi parenti e amici. Sembra infatti che la villa sia già stata attrezzata con le strumentazioni necessarie ad assistere il 55enne, seguito ventiquattro ore al giorno dal suo team di medici e specialisti.

La salute di Schumacher

Michael Schumacher è stato uno dei più famosi e importanti piloti di Formula 1. Dopo essersi ritirato nel 2012 la sua vita cambiò radicalmente l’anno seguente, quando rimase vittima di un tragico incidente di sci in cui si salvò per miracolo. Pochissimo si sa sulle attuali condizioni di salute dell’ex pilota. La moglie Corinna fece realizzare una sorta di clinica privata nella residenza di famiglia per la riabilitazione quotidiana del marito. E ora Corinna fa di tutto per tenerlo lontano dai riflettori e permettergli di mantenere la sua privacy e la sua serenità.