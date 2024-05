Anita Olivieri è molto attiva sui social e, nelle ultime ore, si è battuta con le unghie e con i denti contro un hater che l’ha chiamata “brutta“. Il botta e risposta ha dato il via ad altri commenti poco graditi all’ex gieffina.

Anita Olivieri: un hater la chiama “brutta”

Prima di chiudere il suo profilo Twitter rendendolo privato, Anita Olivieri si è divertita a rispondere a diversi utenti. Tutto è nato quanto l’ex gieffina, che ancora non riesce a dimenticare l’avventura al GF, ha postato un post con protagonista Beatrice Luzzi. “Fatti una vita e non campare sulle spalle degli altri che nessuno ti calcola“, ha scritto un utente.

Anita Olivieri: botta e risposta con gli hater

Anita Olivieri, che ancora crede di aver fatto un GF perfetto, ha replicato: “Se non ci fossi stata io lei per sei mesi avrebbe litigato con i muri. Dai, parcheggiati. Paga pure il ticket che ti fanno la multa con quella faccia”. Non contenta, ha aggiunto: “Troppi clown oggi in giro, che è successo, hanno aperto i circhi? IT sei tu?”. A questo punto, un hater l’ha chiamata “cessa” e lei non ha resistito:

“Pensa come si devono sentire quelli che chiamano cessa una alta 1.73 capelli biondi e occhi azzurri. E mi fermo qui. Mettetevi in fila che a raccogliere lacrime ce n’è per tutti. (…) Sono bella pure quando piango, pazzesco“.

Anita Olivieri cancella i post

Dopo aver dato libero sfogo alle sue qualità, aggiungendo a quelle fisiche le doti lavorative, Anita Olivieri ha cancellato i post incriminati. L’ex gieffina, però, ha dimenticato che il popolo social ha le dita più veloci del far west e gli screenshot erano ormai diversi.