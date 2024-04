A distanza di poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello, l’amicizia di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi è arrivata al capolinea. I due, via social, si sono lanciati pesanti accuse.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: volano pesanti accuse

L’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi non ha resistito alla mancanza dei riflettori. Nelle ultime ore, i due si sono lanciati pesanti accuse via social e lei gli ha anche tolto il segui. A dare il via al botta e risposta è stato il bidello calabrese che, via Instagram, ha rinnegato il rapporto con la biondina.

Cosa ha detto Giuseppe Garibaldi su Anita Olivieri?

Giuseppe Garibaldi, che nelle ultime ore è stato anche accusato di vendere serate in coppia con Beatrice Luzzi a sua insaputa, ha scritto:

“Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto d’amicizia con Anita è stata una sconfitta. Io ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati ma, molte volte, la gelosia ha giocato brutti scherzi. Niente è stato fatto per dinamica, per hype o per follower. Io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti“.

Anita Olivieri sbugiarda Giuseppe Garibaldi

Anita ha condiviso le parole di Garibaldi e gli ha lanciato pesanti accuse:

“Per me va bene così. Poi, dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde, voglio dire… di cosa parliamo? Ora, avete tutte le risposte io ho le chat di quando ci sentivamo e lui diceva tutt’altro. Paura dei Beabaldi? Tra l’altro gli ho sempre scritto io… hype cari amici! Finalmente, la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”.

Al momento, Giuseppe non ha replicato, ma questa volta la Olivieri ha ragione.