Per settimane invece si è parlato di un flirt tra il rapper e Clara, smentito poi dalla stessa cantante.

Per settimane non si è parlato d’altro del possibile flirt tra Fedez e Clara, la quale ha proprio recentemente smentito il gossip. Il rapper, inoltre, avrebbe una nuova fidanzata, che non è appunto la giovane cantante ma si tratta di Giulia Honegger. Vediamo di conoscerla meglio.

Fedez e Giulia Honegger stanno insieme?

Su Instagram Fedez ha postato una foto di una ragazza con lui su una barca, nascondendo con un cappello il volto di tale ragazza.

Secondo il settimanale Chi, la giovane sarebbe la nuova fiamma del rapper, ovvero Giulia Honegger: “Fedez frequenta Giulia”, si legge sul Settimanale diretto da Alfonso Signorini. Lo stesso Settimanale ha postato altri scatti dove si vedere il rapper accanto a una ragazza mora che ha proprio gli stessi tatuaggi della ragazza postata dall’ex marito della Ferragni sui social. I due hanno trascorso alcuni giorni a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio. C’è da dire però che, davanti ai paparazzi, non c’è stato alcun atteggiamento intimo, nessun bacio. Ma, chi è Giulia Honegger?

Fedez si frequenta con Giulia Honegger: chi è la nuova presunta fidanzata?

Come abbiamo visto, secondo il Settimanale Chi, Fedez starebbe frequentando Giulia Honegger. Giulia è una stilista milanese, formata al collegio di San Carlo, ha fondato, assieme alla sua migliore amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, un brand di moda. Tra i follower della Honegger ci sarebbe anche Angelica Montini, la donna di cui Fedez si sarebbe innamorato prima di sposare Chiara Ferragni.