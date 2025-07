L’Isola dei Famosi si è da poco conclusa, una delle protagoniste di questa edizione, ovvero Teresanna Pugliese, ha rivelato alcune curiosità del reality show. Ecco cosa ha detto.

Isola dei Famosi: i problemi fisici di Teresanna Pugliese

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani. Una delle protagoniste di questa edizione è stata Teresanna Pugliese, la quale ha raccontato di continuare ad avere alcuni problemi fisici da quanto è tornata a casa dall’Honduras, ovvero dei problemi intestinali: “sto seguendo una cura mirata, per via del problema all’intestino che mi porto dall’isola.

Domani incontrerò la nutrizionista e inizierò un’alimentazione mirata.”

Teresanna ha detto comunque di stare bene e di essere felice e che ciò che le è mancato di più quando era in Honduras era la sua famiglia.

Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese svela alcuni retroscena inediti

Teresanna Pugliese ha rivelato alcuni retroscena sull’esperienza all’Isola dei Famosi 2025, come la depilazione e il bagno. L’influencer ha raccontato ai fan, che per depilarsi, chi voleva aveva a disposizione, anche se non sempre, una lametta. Il bagno invece era un bidone della spazzatura con dentro il sacco nero. Sacco che veniva cambiato dalla produzione quotidianamente. L’ex tronista ha lanciato una frecciatina ai suoi ex compagni in Honduras anche se non ha fatto nomi: “Chi mi ha deluso? Perché pensare al post se già il durante aveva dato grandi segnali?” Infine ha anche rivelato quali sono stati per lei i momenti più belli, tra cui i primo giorno, carico di adrenalina e entusiasmo, poi quando è arrivato Giovanni e quando ha vinto la prova leader.