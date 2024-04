Dopo la fine del Grande Fratello, l’amicizia di Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri si sarebbe raffreddata. A confermare la cosa è stato un gesto social del bidello calabrese.

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri: amicizia al capolinea?

Le amicizie che sono nate nella casa del Grande Fratello 2023 non sembrano aver resistito alla vita reale. Ad attirare l’attenzione dei fan è soprattutto il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, che nel loft di Cinecittà sostenevano di essere migliori amici. Eppure, tornati alla quotidianità, sembrano essersi allontanati.

Il gesto di Garibaldi contro Anita Olivieri

A confermare l’allontanamento tra Garibaldi e la Olivieri c’è un gesto social messo a segno dal bidello calabrese. Giuseppe ha iniziato a seguire su Instagram Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita, lasciato proprio durante l’avventura al GF per Alessio Falsone.

Edoardo Sanson ha ricambiato il segui a Garibaldi. Anche Vittorio Menozzi è diventato un follower dell’ex di Anita ed è stato riseguito a sua volta. Tralasciando il gesto del modello, che non ha mai stretto un rapporto forte con la Olivieri, a sorprendere è stato quello di Giuseppe. Come mai il bidello ha voltato le spalle a quella che diceva essere la sua migliore amica? Per ora, né lui e né tantomeno la fidanzata di Falsone hanno commentato il loro rapporto.