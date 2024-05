Fiorello non lascia la Rai: "Non mi muovo. Ci vediamo alla prossima idea"

Dopo il passaggio di Amadeus al Nove si era a lungo vociferato che anche Fiorello avrebbe potuto lasciare la televisione di Stato. Così, tuttavia, non sarà e a confermarlo è lo stesso showman che ad Adnkronos ha dichiarato che non ci sarà alcun passaggio al gruppo Discovery. “Io non mi muovo”, ha spiegato Fiorello, aggiungendo che il programma Viva Rai2 si sarebbe comunque concluso il 10 maggio.

Fiorello rimane in Rai: le parole dello showman

L’intervento di Fiorello è stato fatto a margine dell’evento “Tennis and Friends – Special Edition” che ha inaugurato il weekend degli internazionali d’Italia che si svolgeranno al Foro Italico dal 6 al 19 maggio. Proprio sul futuro in Rai, Fiorello ha evidenziato: “Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai ma dopo ‘Viva Rai2’ che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?”.

Il compleanno ormai prossimo di Fiorello

Per Fiorello è però anche arrivato il momento di festeggiare un importante traguardo, vale a dire il compimento dei 64 anni. Lo showman ha fatto un bilancio di cosa significa per lui compiere gli anni: “64 anni. Con l’età ho iniziato ad avere problemi della cervicale, dell’apparato muscolo-scheletrico, ma ho anche capito che ci devo convivere”.