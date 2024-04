L’addio di Amadeus alla Rai potrebbe portare ad un altro grande allontanamento. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Fiorello vorrebbe prendersi un anno sabbatico.

Fiorello si prende un anno sabbatico: l’indiscrezione

Cattive notizie per i fan di Fiorello: lo showman siciliano potrebbe prendersi un anno sabbatico. Stando ad un’indiscrezione lanciata da La Stampa, Fiore starebbe valutando questa possibilità dopo l’addio del collega e amico Amadeus alla Rai.

Perché Fiorello si prende un anno sabbatico?

Fiorello potrebbe prendersi un anno sabbatico soltanto per riposarsi un po’. Sembra, infatti, che questa sua pausa non sia da ricollegare ad un addio alla Rai. Di certo, la decisione di Amadeus di lasciare la televisione di Stato per Discovery l’ha destabilizzato.

Fiorello lascia la Rai per Discovery?

A prescindere dall’anno sabbatico, in molti sostengono che Fiorello possa presto seguire l’amico Amadeus su Discovery. D’altronde, lo showman siciliano ha sempre sottolineato di essere un battitore libero e di aver proposto alla Rai solo lavori a progetto. Al momento, è bene sottolinearlo, parliamo di semplici indiscrezioni. Se dovessimo basarci sulle dichiarazioni del diretto interessato, non ci dovrebbe essere nessun addio e, anche nella stagione televisiva 2024/2025, i fan potranno continuare ad assistere al programma VivaRai2.