Nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello ha sganciato una vera e propria bomba: la Rai rischia di perdere anche il Festival di Sanremo. Ovviamente, il tono dello showman siciliano è ironico.

Fiorello continua a giocare con l’addio di Amadeus alla Rai. Durante l’ultima puntata di VivaRai2, lo showman siciliano ha tirato in ballo il Festival di Sanremo, annunciando che la televisione di Stato rischia di perdere anche l’evento musicale più importante del Paese.

Le parole di Fiorello su Sanremo

Con il solito tono ironico, Fiorello ha esordito:

“La Rai rischia di perdere Sanremo? La convenzione scadrà nel 2025 e il sindaco dice che se ne occuperà la prossima giunta. Il mondo discografico giudica le strutture obsolete e spinge per spostare il Festival”.

Fiore ha sganciato un’altra bomba: il Festival potrebbe seguire Amadeus, quindi approdare sul canale Nove.

Fiorello gioca la carta dell’ironia

Fiorello ha concluso:

“C’è ancora assoluto mistero sull’azienda che molto probabilmente potrebbe acquistare Sanremo. Si sa solo che c’è un cambio di nome e da lì si può fare qualche deduzione: si chiamerà Pier Festival. Chissà dove andrà”.

Non solo il Nove, Fiore ha tirato in ballo anche Mediaset come probabile Rete che ospiterà il Festival di Sanremo a partire dal 2025.