Tramite i social, Lucio Presta ha lanciato una frecciatina ad Amadeus. L’addio alla Rai di Sebastiani continua a far discutere e il suo ex manager non poteva restare in silenzio.

Lucio Presta: frecciatina ad Amadeus dopo l’addio alla Rai

Lucio Presta e Amadeus hanno interrotto i rapporti da qualche mese, ad un passo dall’inizio dell’ultimo Festival di Sanremo. Il manager e il conduttore sono stati l’uno l’ombra dell’altro per anni, poi è successo qualcosa che ha spezzato l’idillio. Nessuno dei due ha spiegato i motivi dell’allontanamento, ma le frecciatine di Presta sui social non sono mai mancate. Adesso che Amadeus ha detto addio alla Rai, Lucio non è riuscito a tenere la lingua a freno.

Cosa ha detto Lucio Presta sull’addio di Amadeus alla Rai?

Via Twitter, senza fare il nome di Amadeus, Presta ha tuonato:

“Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere! É tempo di svelare fatti e circostanze!”.

A cosa si riferisce Lucio? Per il momento non è dato saperlo, ma i fan si sono fatti qualche idea.

Lucio Presta e Amadeus: l’addio alla Rai è nel mezzo

Secondo alcune indiscrezioni, Amadeus avrebbe accettato di rimanere in Rai soltanto se i vertici della tv di Stato avessero allontanato Lucio. Ricordiamo che Presta è il manager di tanti Vip, come: Mara Venier, Marco Liorni, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Roberto Benigni ed Ezio Greggio. E’ davvero questa la realtà? Al momento non è dato saperlo, ma Lucio sostiene – sempre via social – che “c’è un giudice chiamato tempo che mette tutto e tutti nel loro posto. Meno uno“.