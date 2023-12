Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ora sembra esserci qualcosa di più concreto. Amadeus avrebbe divorziato dal suo manager Lucio Presta: l’ufficialità non è ancora arrivata, ma sul sito della società di produzione dell’agente è comparso un indizio importante.

Amadeus, il divorzio con Lucio Presta: addio al manager

Amadeus non figura più tra i personaggi presenti sul sito di Arcobaleno Tre, la casa di produzione per la quale lavora il suo manager Lucio Presta. La foto del conduttore e la sua descrizione non sono più visibili e per questo motivo si crede che il rapporto lavorativo tra il volto di Sanremo e il manager sia arrivato alla sua conclusione. Sorprende, più che la notizia in sè, la tempistica con la quale potrebbe essere stata presa una decisione così importante. Fra poco più di un mese, infatti, Sanremo sarà in onda e Amadeus sarà nuovamente chiamato alla sua conduzione.

Amadeus, il divorzio con Lucio Presta: l’indiscrezione

‘Italia Oggi’ affronta la questione e analizza così il rappoto tra Amadeus e Lucio Presta: “I due avevano divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso”. Proprio alcune scelte di Amadeus a Sanremo, con il conduttore sempre più protagonista nelle decisioni di ospiti e cantanti, non sarebbero state in linea con la visione di Presta e da lì sarebbe nata l’idea di separarsi. I due non hanno ancora affrontato pubblicamente la questione.