È morto il giornalista Franco Di Mare

Roma, 17 mag. (askanews) -Si è spento a Roma a 68 anni il giornalista e conduttore tv Franco Di Mare. A dare la notizia è stata la famiglia, dicendo che è scomparso “abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari”.

Cronista, inviato, volto storico della Rai anche come conduttore di Unomattina, di recente aveva annunciato in tv ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, di avere un brutto tumore, un mesotelioma, dicendo di non perdere comunque la speranza. Nella stessa intervista aveva lamentato l’atteggiamento della Rai di fronte alla sua malattia: “Si sono tutti dileguati”, aveva detto.